الامارات | خبر سعيد لليفربول عن فان دايك.. وملاك النادي يوافقون على "الصفقة البديلة"

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سعيد لليفربول عن فان دايك.. وملاك النادي يوافقون على "الصفقة البديلة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "ذي إكسبرس" الانجليزية اليوم أن صخرة دفاع فريق ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك أجرى جراحة ناجحة على الركبة بعد إصابته أخيرا في الرباط الصليبي. وذكرت أن نجاح العملية يبشر بالخير بالنسبة للنادي، كون اللاعب سينخرط مباشرة في عملية التأهيل والتعافي، والتي ستأخذ وقتا طويلا، لكن أقل مما كان متوقعا.

وأشارت إلى أنه مبدئيا قد يعود فان دايك، إذا سارت عملية التعافي بشكل طبيعي، قبل نهاية الموسم الجاري، بخلاف التقييم الأولي الذي أكد أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الديربي مع إيفرتون، قد تبعده إلى غاية بداية الموسم المقبل.

وفي جانب آخر، أكدت "ذي إكسبرس" أن ملاك نادي ليفربول أعطوا مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، الضوء الأخضر للتعاقد مع مدافع بديل لفان دايك في الانتقالات المقبلة خلال شهر يناير.

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وقالت إن كلوب استقر على قائمة تضم ستة أسماء، هم: لاعب شالكه الألماني، أوزان كاباك، ولاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي دايوت أوباميكانو، وكذلك لاعب برايتون الانجليزي، بين وايت، ولاعب فالنسيا الاسباني، باو توريس، ثم لاعب شاختار الأوكراني ميكولا متفينكو، وأيضا لاعب إشبيلية جولز كوندي.

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