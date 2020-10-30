شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الصالات تغادر إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجهت صباح اليوم بعثة منتخب مصر لكرة الصالات برئاسة الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومي 3 و5 نوفمبر ضمن الاستعدادات لكأس العالم ليتوانيا 2021 وتعود البعثة لأرض الوطن يوم 6 نوفمبر . وقرر هشام صالح المدير الفني ضم 14 لاعب في رحلة الامارات هم: محمود عبدالوهاب شوبير وجمال عبدالناصر والمعتز بالله سامي ومحمد عبدالحميد كوكي واحمد عبدالقادر موزه ومحمد سعيد ومصطفي عيد وابراهيم بوجي واسلام العقرب وعبدالرحمن مصطفي واحمد حامد قطه وعلاء دونجا وعصام علاء وخالد مارادونا. ويقود منتخب مصر لكرة الصالات جهاز فني بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الاداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واحمد حسن مسؤول مهمات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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