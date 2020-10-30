شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذار أبو قير للأسمدة.. منتخب الشباب يواجه اتحاد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر نادي أبوقير للأسمدة اليوم عن مواجهة منتخب الشباب المصري تحت 20 سنةً في التجربة الودية التي كان محددا لها السبت.
وتوصل عادل محفوظ، المدير الإداري لمنتخب الشباب، لاتفاق مع فريق اتحاد الشرطة لملاقاته في تمام الساعة الثانية بملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية.
يذكر أن منتخب شباب الفراعنة فاز في آخر ودياته علي نادي أسوان برباعية نظيفة استعداداً لبطولة شمال أفريقيا في ديسمبر القادم بتونس، والمؤهلة لكأس الأمم للشباب بموريتانيا 2021.
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