شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يجهز الغنام لمباراة الشباب في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجهز الجهاز الطبي لفريق كرة القدم الأول بنادي النصر اللاعب سلطان الغنام، من خلال التدريبات الجماعية، إستعداد لمواجهة الشباب، غدا السبت، في الجولة الثالثة من دوري المحترفين لموسم2020-2021.
وخاض الغنام التدريبات الجماعية أمس للمرة الأولى منذ إصابته في العضلة الضامة، وأن هناك إمكانية حول ضمه إلى قائمة الفريق لمواجهة الشباب.
وخسر النصر أولى مباراتيه بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، قبل أن ينتزع بطاقة الترشح لنهائي كأس الملك على حساب أهلي جدة.
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