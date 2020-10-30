شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يطلب تدعيم الإسماعيلي بثلاث صفقات سوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، من مجلس إدارة النادي، برئاسة إبراهيم عثمان، تدعيم صفوف الفريق بثلاث صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الحالية.
وابدي إبراهيم عثمان، تأكيده للمدير الفني، على دعمه الكامل، للفريق خلال الفترة المقبلة، من اجل بناء فريق قوي، يكون بمقدوره المنافسة على التواجد ضمن المربع الذهبي الموسم المقبل، والعودة للمشاركة في البطولات الافريقية.
وينتظر ان يعرض ريكاردو، على رئيس النادي، تصوره بشأن الصفقات التي يرغب في ضمها للفريق، من اجل البدء في التفاوض معها، وحتي تكون جاهزة للدخول مع الفريق في فترة الاعداد للموسم الجديد.
يأتي هذا في الوقت، الذي انتهي فيه المدير الفني، من كتابة تقريره عن كل لاعب في الفريق، من اجل رفعه لمجلس الإدارة، لإتخاذ مايراه مناسب، حيال الفريق خلال الفترة المقبلة.
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