شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة جديدة للإسماعيلي في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، رغبته في وضع لائحة جديدة للفريق، لضمان تحسن نتائجه خلال الموسم المقبل.

واشترط ريكاردو، ان تكون اللائحة، مرتبطة بشكل كبير، بترتيب الفريق في جدول المسابقة، وان تكون اللائحة تصاعدية، لضمان تحفيز اللاعبين، على التألق واحراز الانتصارات.

وينتظر ان يبدأ المدير الفني، اعداد تصوره للائحة الجديدة، لعرضه على مجلس الإدارة، من اجل اعتمادها في اقرب اجتماع للمجلس .