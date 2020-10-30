شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحدد برنامج تدريبي مكثف لـ«بابل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، بقيادة هيرون ريكاردو، برنامج تدريبي خاص للأنجولي، اري بابل،

ويسعي ريكاردو، النهوض بمستوي اللاعب، الفني والبدني، للوصول به لأعلي فورمة خصوصاً وان الجهاز الفني يعول عليه الكثير خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من مهارات وقدرات فنية خاصة.

وانضم بابل، للإسماعيلي، خلال الساعات القليلة المنقضية، في صفقة وصفتها جماهير الإسماعيلية بالمدوية.