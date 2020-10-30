شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكر مغلق «الاثنين» استعداداً لمواجهة «الرجاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي جامي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، «الاثنين»، موعد مبدئي، لدخول الفريق في معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة «الرجاء».

و يرغب المدير الفني، إضفاء حالة من التركيز على اللاعبين، وعدم تشتيت أذهانهم بموقف فريق الرجاء، وكذلك الموقف من المباراة النهائية، حال وصول الزمالك اليها، والتي لم يتم تحديد موعدها حتي الآن.

وقرر باتشيكو، اصطحاب جميع اللاعبين، المقيدين أفريقياً والغير مقيدين، في المعسكر، للإستفادة من روح الجماعة داخل الفريق، خلال الفترة المقبلة.