شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد أحمد رئيس كاف بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إصابة رئيسه أحمد أحمد، المنتمي لمدغشقر، بفيروس كورونا،وجاءت نتيجة المسحة الطبية إيجابية يوم الجمعة لرئيس كاف. وقال كاف، إن أعراض المرض ظهرت على أحمد فور وصوله مصر يوم الأربعاء الماضي، وخضع لبروتوكول كاف الملزم بعزله 14 يوماً في فندق إقامته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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