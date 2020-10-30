شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعود للمشاركة في التدريبات استعدادًا لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدا محمود علاء، مدافع الفريق، الكروي الأول لنادي الزمالك، المشاركة في التقسيمة، التي سيجريها باتشيكو، اليوم، استعداداً للمواجهة المقبلة، أمام الرجاء المغربي،

وابتعد علاء عن المشاركة في المباريات، وكذلك أي تقسيمة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب إصابة الركبة، التي تعرض لها أمام حرس الحدود، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي مكثف، من أجل الارتقاء بمستواه البدني، لتجهيزه للمشاركة أمام الرجاء.

وأعلن الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، جاهزية علاء، للمشاركة في المباريات، وأن الأمر بات متروكا للجهاز الفني.