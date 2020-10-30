شكرا لقرائتكم أشرف عامر:مختار مختار مستمر مع الانتاج الحربى بالموسم الجديد ونجهز صفقات مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى أن مختار مختار المدير الفنى للفريق باق مع الانتاج بالموسم الجديد ، وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة :" عقدنا جلسة مع مختار مختار واتفقنا على الخطوط العريضة لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ، وبشكل نهائى مختار مستمر مع الانتاج فى الموسم الجديد وبعد أيام قليلة سوف نوقع العقود بشكل رسمى"

ويضيف أشرف عامر :"لجنة التعاقدات بالانتاج سوف تستغل نهاية مباريات الدوري لبدء اجتماعاتها بالتنسيق مع خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق لبدء تحديد قائمة الراحلين واختيار الصفقات الجديدة التى نتوقع أن تكون مميزة لتقديم موسم قوى".

تعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى على وضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد مختار مختار المدير الفني للفريق لمدة موسماً أخر لاسيما أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى وطلب تأجيل تمديد التعاقد لحين إنهاء مباريات الدوري، وانتهت بالأمس مباريات الانتاج الحربى فى المسابقة المحلية بالتعادل السلبى مع مصر المقاصة ليحتل الفريق المركز الثامن برصيد 44 نقطة، وتتمسك إدارة الانتاج بإستمرار مختار مختار مع الفريق فى الموسم الجديد .

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وفى أغسطس الماضى أعلن مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز مؤكداً أن لقاء طلائع الجيش سيكون الأخيرة له مع الفريق قبل أن يستجيب لضغوط إدارة الإنتاج الحربى ويتراجع عن الاستقالة.

وقاد مختار مختار وهو جناح سابق في الأهلي والمنتخب الوطني الإنتاج الحربي في 120 مباراة فاز في 36 وتعادل في 42 و خسر مثلهم.

بدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأنهى الإنتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار في المركز الـ 13 بينما نجح في إنهاء الموسم الثانى في المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار بالموسم الماضى في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بينما أنهى الموسم الحالي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة جمعها من 34 لقاء فاز في 11 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.