شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على عودة صلاح محسن ومحمد شريف فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة الثنائي صلاح محسن ومحمد شريف للفريق الأحمر بعد انتهاء فترة اعارتهما لسموحة وانبي لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، وجاءت عودة صلاح محسن لتدعيم مركز المهاجم الصريح، فيما ستكون عودة شريف لتدعيم مركز الجناح بعد المباحثات التي دارات بين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ولجنة التخطيط خلال الأيام الماضية.

وتألق صلاح محسن ومحمد شريف طوال فترة الإعارة، وكذلك الثنائي ناصر ماهر صانع الألعاب وأكرم توفيق لاعب الوسط المدافع والذين تأكدت عودتهما أيضاً لتدعيم وسط الفريق الأحمر.

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ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويواصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية ، وأدى معلول أمس جلسة تأهيل فى الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك مروان محسن، مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق ، حيث تعافى مروان محسن، من آثار الإجهاد العضلى الذى أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.