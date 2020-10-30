شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الزمالك من تأجيل نصف النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل فريق نادى الزمالك على مكاسب عديدة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل النهائي الأفريقي، لأجل غير مسمى، ووفقا لمصادر بالكاف فإنه سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، يرصدها الخليج 365 فى التقرير التالى..

التعافى التام للمصابين

يعد التعافى التام للمصابين، خاصة حازم إمام ومحمود علاء، من أبرز مكاسب فريق الزمالك، حيث يواصل حازم إمام البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبى للفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة من الإصابات العضلية.

فيما يواصل محمود علاء، مدافع الزمالك، تنفيذ برنامجه التأهيلى بعد الإصابة التى لحقت به خلال مشاركته مع الأبيض فى مباراة حرس الحدود التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، حيث يمنحه التأجيل فرصة اللحاق بمباراة الإياب بعدما غاب عن الذهاب بعد شكواه من آلام فى القدم، مع اقتراب العودة إلى تدريبات الفريق الأبيض، وذلك ضمن البرنامج الذى يؤديه اللاعب لتجهيزه لخوض المباريات المقبلة.

أكد جهاز الزمالك أن عبد الشافى حاليا بدأ المرحلة الأخيرة من أجل العودة إلى تدريبات الفريق بعد الإصابة التى أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية، حيث كان يعانى من كسر فى الترقوة، وأوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق أن عبد الشافي عندما تصل نسبة التئام الكسر إلى نسبة 100% سيكون جاهزاً لخوض التدريبات، ومن المنتظر أن يحدث ذلك الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم متابعة حالته بشكل دورى من خلال إجراء أشعة كل أسبوع من أجل الاطمئنان على حالته. Advertisements

وكشف جهاز الزمالك أن حظوظ محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، زادت في اللحاق بنهائي دورى أبطال أفريقيا، حال تأهل الفريق الأبيض بعد تخطى عقبة الرجاء المغربى فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز الزمالك على النادى المغربى بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، في المباراة التى أقيمت باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

كما أن تأجيل اللقاء يصب أيضا فى مصلحة الزمالك حتى يتم تعافى جميع لاعبى فريق الرجاء من فيروس كورونا والتأكد من عدم نقل العدوى لأى فرد من أفراد الفريق الأبيض.

كما أن تأجيل نصف نهائى أفريقيا يعطى للجهاز الفنى للزمالك حرية إراحة الأساسيين من ضغط المباريات، أمثال أحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقى وطارق حامد.