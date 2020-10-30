شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن تمديد عقد مختار مختار لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن مختار مختار المدير الفنى للفريق باق مع الإنتاج بالموسم الجديد، وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "عقدنا جلسة مع مختار مختار واتفقنا على الخطوط العريضة لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وبشكل نهائى مختار مستمر مع الإنتاج فى الموسم الجديد، وبعد أيام قليلة سوف نوقع العقود بشكل رسمى".

وأضاف أشرف عامر، "لجنة التعاقدات بالإنتاج سوف تستغل نهاية مباريات الدوري لبدء اجتماعاتها بالتنسيق مع خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق لبدء تحديد قائمة الراحلين واختيار الصفقات الجديدة التى نتوقع أن تكون مميزة لتقديم موسم قوى".

وفى أغسطس الماضى أعلن مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز مؤكداً أن لقاء طلائع الجيش سيكون الأخيرة له مع الفريق قبل أن يستجيب لضغوط إدارة الإنتاج الحربى ويتراجع عن الاستقالة.

وقاد مختار مختار وهو جناح سابق في الأهلي والمنتخب الوطني الإنتاج الحربي في 120 مباراة فاز في 36 وتعادل في 42 و خسر مثلهم.

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بدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأنهى الإنتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار في المركز الـ 13 بينما نجح في إنهاء الموسم الثانى في المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار بالموسم الماضى في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بينما أنهى الموسم الحالي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة جمعها من 34 لقاء فاز في 11 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.