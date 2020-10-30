بعثة منتخب الصالات تغادر إلى الإمارات لخوض وديتين استعداداً لكأس العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات، برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومى 3 و 5 نوفمبر ضمن الاستعدادات لكأس العالم ليتوانيا 2021 وتعود البعثة لأرض الوطن يوم 6 نوفمبر.
وقرر هشام صالح، المدير الفنى، ضم 14 لاعبا فى رحلة الإمارات هم : محمود عبد الوهاب شوبير وجمال عبد الناصر والمعتز بالله سامي ومحمد عبد الحميد كوكي واحمد عبد القادر موزه ومحمد سعيد ومصطفي عيد وابراهيم بوجي واسلام العقرب وعبد الرحمن مصطفي واحمد حامد قطه وعلاء دونجا وعصام علاء وخالد مارادونا.
ويقود منتخب مصر لكرة الصالات جهاز فني بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الاداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واحمد حسن مسئول مهمات.
وبعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكذلك مباراة العودة فى قبل النهائى بين الزمالك والرجاء المغربى لأجل غير مسمى، هناك عدة مباريات في انتظار القطبين وكذلك منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فهناك ارتباطات للفرق بعد قرار التأجيل وفقا لما تم اعلانه من اتحاد الكرة على المستوى المحلى.
الأهلى يلتقى مع طلائع الجيش بعد غد السبت الموافق 31 أكتوبر الحالى، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى، والتى تقام باستاد السلام (الأهلى)، وتشهد تسليم الفريق الأحمر درع الدورى فى احتفالية.
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