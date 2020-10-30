بعثة منتخب الصالات تغادر إلى الإمارات لخوض وديتين استعداداً لكأس العالم

من ناحية أخرى، كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن خطاب اتحاد الكرة الذى وصل الكاف لطلب تأجيل مباراة نهائى دورى الأبطال الافريقى، تضمن اقتراحا من جانب الجبلاية بإقامة المباراة يوم 10 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 6 من نفس الشهر كما كان مقترحا. وينتظر فريق الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى لمواجهته فى المباراة النهائية، حيث تم تأجيل مباراة العودة بين الزمالك والرجاء أيضا ولم يتحدد الموعد حتى الآن.

وبعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكذلك مباراة العودة فى قبل النهائى بين الزمالك والرجاء المغربى لأجل غير مسمى، هناك عدة مباريات في انتظار القطبين وكذلك منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فهناك ارتباطات للفرق بعد قرار التأجيل وفقا لما تم اعلانه من اتحاد الكرة على المستوى المحلى.

الأهلى يلتقى مع طلائع الجيش بعد غد السبت الموافق 31 أكتوبر الحالى، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى، والتى تقام باستاد السلام (الأهلى)، وتشهد تسليم الفريق الأحمر درع الدورى فى احتفالية.