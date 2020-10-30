شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لونش الزمالك فى الجيم بصحبة محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى دفاع الزمالك محمود حمدى الونش ومحمود علاء وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، فى رحلة التعافى من الإصابة، حيث جاء قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليحمل أخبارا سعيدة للجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، بعدما تأكد لحاق الثلاثى يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم إمام بالمباراة بعد موعدها الجديد، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثى فى المباراة فى حال إقامتها فى موعدها الأحد المقبل.



الونش ومحمود علاء



الونش

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وكشف مصدر بالجهاز الطبي مفاجأة بالتأكيد أن محمود حمدى الونش يؤدي برنامجا تأهيليا مكثفا عبارة عن جلستين يوميا وحتي يوم 2 نوفمبر، سيساهم فى إمكانية مشاركته فى المباراة عقب تأجيلها.

وأضاف المصدر أن الونش سيكون جاهزا، بنسبة كبيرة، للمشاركة فى المباراة عقب تأجيل قرار الجراحة، حث يعانى من قطع فى الغضروف، مؤكدا أن التأجيل سيمنح فرصة للجهاز الطبي أيضا لتجهيز كل من محمود علاء ويوسف أوباما وحازم إمام وعبد الله جمعة ومشاركتهم دون الحاجة لمسكنات او المشاركة تحت ظروف اضطرارية.

من ناحية أخرى، منح المدير الفني تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، أبرزها نقل الكرة بسرعة وعدم امتلاكها لفترات طويلة حتي لا يفقد الكرة بسهولة ، حيث ينوى باتشيكو الاعتماد علي شيكابالا كبديل استراتيجى في المباراة، وأكد باتشيكو لشيكابالا أنه يعيبه البطء فى الجرى بالكرة وهو ما يجعله مطالباً بتمرير الكرة أكثر من الاحتفاظ بها.

وكان باتشيكو قد عقد عدة جلسات مع اللاعبين علي هامش التدريبات الأيام الماضية الهدف منها رفع الروح المعنوية للاعبين، وطالبهم بضرورة احراز هدف مبكر في بداية المباراة لإحباط المنافس معنويا ، حيث شدد باتشيكو علي ان لاعبي الرجاء يمتلكون طموحات مرتفعة في إمكانية خطف المباراة باستغلال فارق الهدف الواحد في مباراة الذهاب.