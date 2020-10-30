شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونفدرالية يعمم الإجراءات الاحترازية المصرية بالاتحادات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد ناصر، رئيس الكونفدرالية الأفريقية "الأوكسا" ، تعميم التجربة الطبية الرياضية المصرية بإجراءاتها الاحترازية على جميع الاتحادات الرياضية الأفريقية، بعد الكشف عن تفاصيل خطة إدارة الأزمات والإجراءات التى تم اتخاذها من أجل عودة النشاط الرياضى بشكل آمن للجميع، فى ظل جائحة كورونا، خلال مؤتمر الطب الرياضى الذى عقد بالمركز الأولمبى بالمعادى، والذى حضره رئيس اتحاد الطب الرياضي الأفريقي الإيفواري كونستانتن روو ووزير الرياضة المصرى أشرف صبحى وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية الأفريقية وقادة الرياضة فى مصر وأمين عام الطب الرياضى الأفريقي الدكتور خالد مسعود، والذى نظمه اتحاد الطب الرياضي الأفريقي.

افتتح المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وألقى اللواء أحمد ناصر رئيس الكونفدرالية الأفريقية الكلمة الافتتاحية، مشيدا بدور وحدة إدارة الأزمات فى عودة النشاط الرياضى بشكل آمن فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وآشاد رئيس الأوكسا بالجهود الحثيثة التى تبذل من وزير مصر للشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لأفريقيا، وما تقدمه الدولة فى هذا الصدد من مقارات للاتحادات الافريقية وأبرزها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والأوكسا نفسها ودعم الاتحادات الأفريقية التي مقرها مصر ودعم المعسكرات والبطولات الأفريقية فى مصر .

وشهد المؤتمر حضور نخبة قادة و سفراء الدول الأفريقية فى مصر وكذا سفراء الرياضة الأفريقية، وعلى رأسهم رؤساء بعض الاتحادات الأفريقية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة واللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وأعضاء الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي.

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رئيس الكونفدرالية الافريقية



ناصر



ناصر واشرف صبحى من افتتاح مؤتمر الصحة الرياضية