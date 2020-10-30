اخبار الرياضه

رئيس الكونفدرالية يعمم الإجراءات الاحترازية المصرية بالاتحادات الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونفدرالية يعمم الإجراءات الاحترازية المصرية بالاتحادات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد ناصر، رئيس الكونفدرالية الأفريقية "الأوكسا" ، تعميم التجربة الطبية المصرية بإجراءاتها الاحترازية على جميع الاتحادات الرياضية الأفريقية، بعد الكشف عن تفاصيل خطة إدارة الأزمات والإجراءات التى تم اتخاذها من أجل عودة النشاط الرياضى بشكل آمن للجميع، فى ظل جائحة ، خلال مؤتمر الطب الرياضى الذى عقد بالمركز الأولمبى بالمعادى، والذى حضره رئيس اتحاد الطب الرياضي الأفريقي الإيفواري كونستانتن روو ووزير المصرى أشرف صبحى وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية الأفريقية وقادة الرياضة فى مصر وأمين عام الطب الرياضى الأفريقي الدكتور خالد مسعود، والذى نظمه اتحاد الطب الرياضي الأفريقي.

افتتح المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وألقى اللواء أحمد ناصر رئيس الكونفدرالية الأفريقية الكلمة الافتتاحية، مشيدا بدور وحدة إدارة الأزمات فى عودة النشاط الرياضى بشكل آمن فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وآشاد رئيس الأوكسا بالجهود الحثيثة التى تبذل من وزير مصر للشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لأفريقيا، وما تقدمه الدولة فى هذا الصدد من مقارات للاتحادات الافريقية وأبرزها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والأوكسا نفسها ودعم الاتحادات الأفريقية التي مقرها مصر ودعم المعسكرات والبطولات الأفريقية فى مصر .

وشهد المؤتمر حضور نخبة قادة و سفراء الدول الأفريقية فى مصر وكذا سفراء الرياضة الأفريقية، وعلى رأسهم رؤساء بعض الاتحادات الأفريقية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة واللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وأعضاء الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي.

Advertisements
رئيس الكونفدرالية الافريقية
رئيس الكونفدرالية الافريقية

 

ناصر 2
ناصر 

 

ناصر واشرف صبحى من افتتاح مؤتمر الصحة الرياضية
ناصر واشرف صبحى من افتتاح مؤتمر الصحة الرياضية

 

ناصر
ناصر

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الكونفدرالية يعمم الإجراءات الاحترازية المصرية بالاتحادات الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا