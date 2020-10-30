شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. بسنت إياد لاعبة الطائرة: نجمى المفضل كريم عبد العزيز وبحب ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "بسنت إياد" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى 6 أكتوبر، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مكرونة بشاميل. من نجمك المفضل؟ كريم عبد العزيز.

بسنت إياد 1 من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ عمرى ما أتمنيت غير إنى أكون لاعبة طائرة. لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا بتجاهل المعاكسات. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ ياسمين صبرى.

بسنت إياد 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ لا مش شرط.

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