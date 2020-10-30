الامارات | مفاجأة صادمة.. اعتزال بطل التايكواندو الأردني أحمد أبوغوش

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. اعتزال بطل التايكواندو الأردني أحمد أبوغوش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ البطل الأولمبي الأردني أحمد أبو غوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الوسط الرياضي في بلاده بعدما أعلن، أمس الخميس، اعتزاله اللعب الدولي دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى حول أسباب القرار الصادم لعشاقه الذين كانوا يمنون النفس بتكرار إنجازه في أولمبياد طوكيو 2021.

وذكر الحساب الرسمي للبطل الذهبي أبو غوش (24 عاماً): "يعلن البطل الأولمبي أحمد أبوغوش صاحب الميدالية الأولمبية الأولى والوحيدة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية اعتزاله عن المشاركات وتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية".

وكان أحمد أبو غوش قد توج بالميدالية الذهبية في التايكواندو لوزن 68 كيلوغلراماً في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو 2016، وهو الإنجاز الذي لم يتحقق في تاريخ الرياضة الأردنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news