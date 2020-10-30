الامارات | ميسي يوجه صدمة إلى أنصار برشلونة بعد رحيل رئيس النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يوجه صدمة إلى أنصار برشلونة بعد رحيل رئيس النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت العديد من وسائل الإعلام العالمية في الساعات الماضية خبرا صادما بالنسبة لأنصار فريق برشلونة، حيث تبين أن نجم وقائد الفريق الكاتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يغير خططه بالرحيل مجانا عن الفريق الصيف المقبل، على الرغم من استقالة رئيس النادي جوزيف بارتوميو قبل أيام.

وذكر موقع "إل كونفدنسيال" الإسباني المتخصص في أخبار الصفقات، أن ليونيل ميسي عازم على الرحيل حتى مع تغير إدارة نادي برشلونة، وأن ما حصل لن يغير خططه بمغادرة النادي في صيف 2021. وقال الموقع إن والد ليونيل ميسي، أجرى اتصالات أخيرا بمسؤولين في إدارة مان سيتي لترتيب عملية الانتقال، والتي ستكون مجانا كون ميسي سيكون قد أنهى عقده مع برشلونة، لكنه قد يحصل على راتب كبير قدره الموقع بنحو 100 مليون يورو في السنة، بما فيه الحوافز والمكافآت.

وقال إن ميسي نفسه أجرى اتصال بمواطنه أغويرو، نجم مان سيتي، وسأل عن أمور خاصة بالنادي الانجليزي. وذكر أن قائد برشلونة مصمم على الرحيل، حتى لو لم يستمر بيب غوارديولا في تدريب مان سيتي. وكشف عن أن والده، خورخي، أنهى اتفاقا مبدئيا مع مسؤولي سيتي، فيران سوريانو، وتشيكي بيغريستان.

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