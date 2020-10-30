شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ في عيد ميلاده..الرقم القياسي الذي تربع به الخطيب على عرش أفريقيا ‏خلال ربع قرن ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحتفل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونجم وهداف الفريق الأحمر السابق، بعيد ميلاده السادس والستين، اليوم الموافق الثلاثين من أكتوبر.

ويعتبر الخطيب هو الهداف التاريخي للأهلي في كل المسابقات والبطولات برصيد 159 هدفاً، منهم 109 هدفاً يشترك بهم مع حسام حسن في قائمة الأكثر تهديفاً للمارد الأحمر في الدوري الممتاز.

كما يعتبر الخطيب، هو الهداف التاريخي للأهلي في المسابقات الأفريقية برصيد 37 هدفاً سجلهم عبر مشواره بالقميص الأحمر قارياً، وكان موعد الهدف القاري الأول لـ«بيبو» في شباك المولودية الجزائري في 1976 والأخير بمرمى كوتوكو الغاني في عام 1987، وهو الهدف الأخير بشكل عام خلال رحلته مع المستديرة.

واعتلى أسطورة الأهلي الكروية محمود الخطيب قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات الأندية الأفريقية على مدار 25 عاماً، فمنذ وصوله للرقم 37 لم يتخطاه أحد، سوى الكونغولي تريزور موبوتو الذي حطم رقم الخطيب منذ 8 سنوات ماضية ونجح في اعتلاء عرش هدافي القارة السمراء خلال مباراة مازيمبي وباور ديناموز الزيمبابوي بنسخة 2012 من دوري الأبطال.

وكان الخامس عشر من أكتوبر من عام 1972 شاهداً على أول هدف رسمي للخطيب بقميص الأهلي وذلك في مرمى البلاستيك بمنافسات الدوري الممتاز، بينما وصلت أهداف «بيبو» على المستوى الدولي بقميص منتخب مصر للرقم 28.

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