شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: توتنهام يستحق الخسارة أمام أنتويرب بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أسفه للخسارة المفاجئة التي تلقاها فريقه صفر/ 1 أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي اليوم الخميس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

واعترف مورينيو بأن فريقه يستحق الخسارة، بعدما ظهر بشكل باهت للغاية طوال اللقاء، مشيدا في الوقت نفسه بالفريق المنافس.

ودفع مورينيو ببعض من أوراقه الرابحة في قائمة توتنهام الأساسية للمباراة، مثل جاريث بيل وديلي آلي لكن الفريق اللندني ظهر بشكل باهت خلال الشوط الأول، الذي تلقى خلاله هدف المباراة الوحيد عن طريق ليور رافائيلوف.

لم تفلح محاولات توتنهام من أجل التعادل في الشوط الثاني، رغم إشراك مورينيو لكل من هيونج مين سون وهاري كين، ليتجمد رصيد الفريق الإنجليزي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق ثلاث نقاط خلف انتويرب (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في المباراة الثانية على التوالي.