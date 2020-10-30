شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يحتفل بعيد ميلاد الخطيب: شكرًا على المتعة والذكريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعيد ميلاد محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادى الأهلي.

ويحتفل الخطيب بعيد ميلاده رقم 66، فهو من مواليد 30 أكتوبر 1954.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «عيد ميلاد سعيد، كابتن بيبو، أسطورة الأساطير الذي حفر اسمه بحروف من ذهب في القلوب وفى تاريخ الكرة المصرية والعربية».

وأضاف: «محمود الخطيب يتم 66 سنة اليوم، شكراً على المتعة، شكراً على الذكريات، وخالص التمنيات بدوام النجاح وحب الجماهير».