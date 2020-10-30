شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نهائي كأس تونس للكرة الطائرة بين الترجي والصفاقسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد التونسي للكرة الطائرة، اليوم الجمعة، تأجيل نهائي كأس تونس للكرة الطائرة إلى موعد لاحق؛ وذلك بسبب إيقاف التجمعات الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكان الدور النهائي مقررًا، بعد غد الأحد، بقاعة رادس متعددة الاختصاصات بين فريقي الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي.

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