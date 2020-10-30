شكرا لقرائتكم الأهلي يحول 450 ألف دولار مكافأة فايلر بعد التتويج بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحول مسئولو الأهلي مبلغ 450 ألف دولار للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، خلال الساعات القادمة، وهي عبارة مكافآت الفوز ببطولة الدوري، الذي ينتهي غداً بشكل رسمي بنهاية مباراة طلائع الجيش، وحسم الأهلي مسابقة الدوري قبل 7 جولات من نهايته تحت قيادة فايلر وقبل تولي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المسئولية، وذلك للمرة الـ42 فى التاريخ والخامسة على التوالي.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع رينيه فايلر الذى رحل عن النادى بسبب الخلاف حول بعض بنود التجديد وتعاقد النادى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب صن داونز السابق بدلاً منه، على تحويل مكافأته الخاصة ببطولة الدورى عقب انتهاء البطولة، وحصل رينيه فايلر على جميع مستحقاته لدى الاهلى بما فيها راتب أخر شهر له قبل الرحيل عن النادى وتم الإتفاق معه عل تحويل مكافأة الدورى بعد انتهاء البطولة رسمياً وسيقوم مسئولو القلعة الحمراء بتحويل المكافأة "راتب شهرين" بواقع 450 ألف دولار أى ما يقرب من 4 ملايين جنيه مصرى.

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ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويواصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية ، وأدى معلول أمس جلسة تأهيل فى الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك مروان محسن، مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق ، حيث تعافى مروان محسن، من آثار الإجهاد العضلى الذى أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.