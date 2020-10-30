شكرا لقرائتكم علاء والونش يخوضان فقرة تدريبات بدنية بالجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود حمدى الونش ومحمود علاء ثنائى دفاع الزمالك، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، للتعافى من الإصابة التي لحقت بهما، حيث جاء قرار الاتحاد الافريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى إياب قبل نهائى دورى أبطال افريقيا، ليحمل أخبارا سعيدة للجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، بعدما تأكد لحاق الثلاثي يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم امام بالمباراة بعد موعدها الجديد، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثي في المباراة في حالة اقامتها في موعدها الأحد المقبل.

وكشف مصدر بالجهاز الطبي مفاجأة بالتأكيد عن أن محمود حمدي الونش يؤدي برنامج تأهيلي مكثف عبارة عن جلستين يوميا وحتي يوم 2 نوفمبر ، سيساهم في إمكانية مشاركته في المباراة عقب تأجيلها.

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وأضاف المصدر أن الونش سيكون جاهز بنسبة كبيرة للمشاركة في المباراة عقب تأجيل قرار الجراحة، حث يعاني من قطع في الغضروف، مؤكدا ان التأجيل سيمنح فرصة للجهاز الطبي أيضا لتجهيز كل من محمود علاء ويوسف أوباما وحازم امام وعبد الله جمعة ومشاركتهم دون الحاجة لمسكنات او المشاركة تحت ظروف اضطرارية.

من ناحية أخرى ، منح المدير الفني تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، أبرزها نقل الكرة بسرعة وعدم امتلاكها لفترات طويلة حتي لا يفقد الكرة بسهولة ، حيث ينوى باتشيكو الاعتماد علي شيكابالا كبديل استراتيجي في المباراة، وأكد باتشيكو لشيكابالا انه يعيبه البطء في الجرى بالكرة وهو ما يجعله مطالب بتمرير الكرة اكثر من الاحتفاظ بها.

وكان باتشيكو قد عقد عدة جلسات مع اللاعبين علي هامش التدريبات الأيام الماضية الهدف منها رفع الروح المعنوية للاعبين، وطالبهم بضرورة احراز هدف مبكر في بداية المباراة لإحباط المنافس معنويا ، حيث شدد باتشيكو علي ان لاعبي الرجاء يمتلكون طموحات مرتفعة في إمكانية خطف المباراة باستغلال فارق الهدف الواحد في مباراة الذهاب.