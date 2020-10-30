شكرا لقرائتكم المقاولون ينهي اتفاقه على ضم كابوريا في الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو المقاولون العرب اتفاقهم مع أحمد كابوريا صانع ألعاب الزمالك وطلائع الجيش، من أجل تدعيم خط هجوم الذئاب في الموسم المقبل، ضمن خطة الفريق لتدعيم صفوفه بعدد مميز من اللاعبين قبل المئشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وبدأ المقاولون خطة تدعيمات شاملة للفريق بعد ضمان المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام وبالتالى المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفى حالة اتمام التعاقد سيكون كابوريا ثانى الصفقات الصيفية فى المقاولون بعد توقيع أحمد داوودا من قبل فى صفقة انتقال حر.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

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ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عام حيث كانت اخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة الجولة الأخيرة بالموسم الجارى لذئاب الجبل أما بيراميدز، والتى تقام غداً السبت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلن عماد النحاس عن قائمة مباراة الغد بعد خوض المران الأخير.