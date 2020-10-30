شكرا لقرائتكم مشوار جدو مع الجونة قبل المحطة الأخيرة ضد حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتهي مشوار محمد ناجى جدو مهاجم منتخب مصر والأهلى السابق مع فريق الجونة الليلة بنهاية مباراة حرس الحدود بعدما أعلن لقاء اليوم هو المباراة الأخيرة له مع الفريق الساحلى الذى لعب له على مدار عامين حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالي

ولعب سفاح أفريقيا بقميص الجونة 46 مباراة سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين فيما خاض هذا الموسم 18 مباراة شارك في 14 منها كبديل و4 لقاءات خاضها من بداية المباراة.

ولم يحدد "جدو" خطوته المقبلة في مشواره والذي يمتد أكثر من 15 عامًا حيث خاض اللاعب الدولي السابق العديد من التجارب لعل أبرزها في صفوف الأهلي والاتحاد السكندري.

ونشر اللاعب بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مواجهة حرس الحدود يوم الجمعة ستكون الأخيرة لي مع الجونة".

Advertisements

وواصل "شكرا للنادي ولخالد بشارة ونادر شوقي وحسام غالي ومحمد الحصري على الاحترافية والحب والاحترام خلال الموسمين الماضيين وبالتوفيق في المواسم المقبلة".

ويستضيف الجونة نظيره حرس الحدود في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الجونة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر حرس الحدود من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة ليعلن هبوطه للقسم الثانى.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 31 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة من 33 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل 29 هدفاً وعليه 40 هدف.