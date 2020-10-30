شكرا لقرائتكم عمار حمدى يودع زملائه بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع عمار حمدى لاعب الاهلى والمعار لطلائع الجيش زملاؤه والجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى بعد انتهاء اعارته بشكل رسمى مع الفريق العسكري ، حيث لا يحق له المشاركة فى مباراة الطلائع مع الاهلى لوجود بند فى عقد اعارته يمنع اشراكه فى المباراة ، وينتظر اللاعب استدعاء الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى للإنتظام فى تدريبات المارد الأحمر.

وفى وقت سابق ، كشف عمار حمدى لاعب النادي الأهلى والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن كواليس عودته إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء اعارته مع الطلائع مع نهاية الموسم الجاري.

وقال عمار حمدي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون سبورت 2 ، أبلغت أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أن لدي عروض خارجية لحسم أمري مع الفريق ولكنه قال لي ستعود الأهلي بعد اخر مباراة مع فريق طلائع الجيش ، موضحاً أن الأهلي رفض عرضا تركياً لأحترافه بسبب رغبة النادي في عودته للفريق للموسم المقبل .

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وأضاف عمار حمدي ، "أمير توفيق أكد لي أنه سيصبح لي دور فى الفريق خلال الموسم المقبل"، موضحاً أن مدير التعاقدات بالنادي الأهلى شدد على أن الجنوب الأفريقي موسيماني المدير الفنى للفريق يفضل الاعتماد على أبناء النادى والناشئين ، مؤكداً أنه يهتم بالمشاركة خلال الفترة المقبلة بسبب الحفاظ على مكانه في المنتخب الأولمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 .

ويختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الاهلى المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت بالجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري العام، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب استاد السلام للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها الشركة الراعية للنادى الأهلى، بمناسبة فوزه بمسابقة الدورى هذا الموسم.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.