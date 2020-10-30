شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى اتفاقه مع أحمد كابوريا بعد ضم داوودا لتدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو المقاولون العرب اتفاقهم مع أحمد كابوريا، صانع ألعاب الزمالك وطلائع الجيش، لتدعيم خط هجوم الفريق، حيث بدأ المقاولون خطة تدعيمات شاملة للفريق بعد ضمان المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، وبالتالى المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفى حال إتمام التعاقد سيكون كابوريا ثانى الصفقات الصيفية فى المقاولون بعد توقيع أحمد داوودا من قبل فى صفقة انتقال حر.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة الجولة الأخيرة بالموسم الجارى لذئاب الجبل أما بيراميدز، والتى تقام غداً السبت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلن عماد النحاس عن قائمة مباراة الغد بعد خوض المران الأخير.