شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد مختار مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى على وضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد مختار مختار المدير الفني للفريق لمدة موسماً آخر، لاسيما أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى وطلب تأجيل تمديد التعاقد لحين إنهاء مباريات الدورى، وانتهت بالأمس مباريات الإنتاج الحربى فى المسابقة المحلية بالتعادل السلبى مع مصر المقاصة ليحتل الفريق المركز الثامن برصيد 44 نقطة، وتتمسك إدارة الانتاج بإستمرار مختار مختار مع الفريق فى الموسم الجديد.

وفى أغسطس الماضى، أعلن مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الدوري الممتاز، مؤكداً أن لقاء طلائع الجيش سيكون الأخيرة له مع الفريق قبل أن يستجيب لضغوط إدارة الإنتاج الحربى ويتراجع عن الاستقالة.

وقاد مختار مختار وهو جناح سابق في الأهلي والمنتخب الوطني الإنتاج الحربي في 120 مباراة فاز في 36 وتعادل في 42 و خسر مثلها.

بدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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وأنهى الإنتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار في المركز الـ 13 بينما نجح في إنهاء الموسم الثانى في المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار بالموسم الماضى في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بينما أنهى الموسم الحالي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة جمعها من 34 لقاء فاز في 11 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

في سياق مختلف ، أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي ومنتخب مصر أنه لم يوقع لأي نادٍ ويحترم تعاقده الممتد مع الإنتاج لنهاية الموسم المقبل، وقال عامر عامر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "لم أجلس مع أي نادي ولم تتفاوض، أعرف دوري جيدًا، وأطلب من أي نادي يطلب الحصول علي خدماتي التحدث مع مسئولي الإنتاج الحربي".

ويضيف عامر عامر: "ألعب في منظومة محترمة تقدرني جيدًا ولا توجد أي مشاكل بينا، وتعاقدى ممتد مع الإنتاج الحربي لنهاية الموسم المقبل".

ويضيف حارس مرمى الإنتاج الحربي: "لست لاعبًا صغيرًا حتي أوقع لنادي وأنا مرتبط بتعاقد مع نادي آخر، وأكررها ملتزم بعقدى مع الانتاج الحربي لنهاية الموسم المقبل ومن يريد الحصول على خدماتي يتحدث مع مسئولي الإنتاج الحربي أولا".