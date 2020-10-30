شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يودع لاعبى الطلائع قبل مباراة الأهلى وينتظر استدعاء موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع عمار حمدى، لاعب الأهلى المعار لطلائع الجيش، زملاءه والجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى بعد انتهاء إعارته بشكل رسمي، حيث لا يحق له المشاركة فى مباراة الطلائع مع الأهلى لوجود بند فى عقد إعارته يمنع إشراكه فى المباراة، وينتظر اللاعب استدعاء الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر.

وفى وقت سابق، كشف عمار حمدى، لاعب النادى الأهلى والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن كواليس عودته إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته مع الطلائع مع نهاية الموسم الجاري.

وقال عمار حمدى، فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون سبورت 2، أبلغت أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أن لدى عروض خارجية لحسم أمرى مع الفريق، ولكنه قال لى ستعود الأهلى بعد آخر مباراة مع فريق طلائع الجيش، موضحاً أن الأهلى رفض عرضا تركياً لاحترافه بسبب رغبة النادى فى عودته للفريق للموسم المقبل .

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وأضاف عمار حمدى، "أمير توفيق أكد لى أنه سيصبح لى دور فى الفريق خلال الموسم المقبل"، موضحاً أن مدير التعاقدات بالنادى الأهلى شدد على أن الجنوب الأفريقى موسيمانى المدير الفنى للفريق يفضل الاعتماد على أبناء النادى والناشئين، مؤكداً أنه يهتم بالمشاركة خلال الفترة المقبلة بسبب الحفاظ على مكانه فى المنتخب الأولمبى للمشاركة فى اوليمبياد طوكيو 2021 .

ويختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الاهلى المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت بالجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدورى العام، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب استاد السلام للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها الشركة الراعية للنادى الأهلى، بمناسبة فوزه بمسابقة الدورى هذا الموسم.

وحسم الاهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالى فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.