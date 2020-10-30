شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحول 4 ملايين جنيه للسويسرى رينيه فايلر مكافأة الفوز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحول مسئولو النادى الأهلى، خلال الساعات المقبلة، 450 ألف دولار للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للفريق، وهى عبارة مكافآت الفوز ببطولة الدورى، الذى ينتهى غداً بشكل رسمى بنهاية مباراة طلائع الجيش، وحسم الأهلى مسابقة الدورى قبل 7 جولات من نهايته تحت قيادة فايلر وقبل تولى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المسئولية، وذلك للمرة الـ42 فى التاريخ والخامسة على التوالي.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع رينيه فايلر ، الذى رحل عن النادى بسبب الخلاف حول بعض بنود التجديد وتعاقد النادى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب صن داونز السابق بدلاً منه، على تحويل مكافأته الخاصة ببطولة الدورى عقب انتهاء البطولة، وحصل رينيه فايلر على جميع مستحقاته لدى الأهلى، بما فيها راتب آخر شهر له قبل الرحيل عن النادى، وتم الاتفاق معه عل تحويل مكافأة الدورى بعد انتهاء البطولة رسمياً وسيقوم مسئولو القلعة الحمراء بتحويل المكافأة "راتب شهرين" بواقع 450 ألف دولار أى ما يقرب من 4 ملايين جنيه مصرى.

من ناحية أخرى، يدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا اليوم، الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويواصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية، وأدى معلول أمس جلسة تأهيل فى الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك مروان محسن، مهاجم الفريق، فى التدريبات الجماعية للفريق، حيث تعافى مروان محسن، من آثار الإجهاد العضلى الذى أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.