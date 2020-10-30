شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم سفاح الفراعنة محمد ناجى جدو مع الجونة قبل مشهد الوداع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسدل محمد ناجى جدو، مهاجم منتخب مصر والأهلى السابق، الستار على رحلته مع فريق الجونة الليلة بنهاية مباراة حرس الحدود، بعدما أعلن أن لقاء اليوم هو المباراة الأخيرة له مع الفريق الساحلى الذى لعب له على مدار عامين حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

ولعب "سفاح أفريقيا" بقميص الجونة 46 مباراة سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين، فيما خاض هذا الموسم 18 مباراة شارك فى 14 منها كبديل و4 لقاءات من بداية المباراة.

ولم يحدد "جدو" خطوته المقبلة فى مشواره والذى يمتد أكثر من 15 عامًا، حيث خاض اللاعب الدولى السابق العديد من التجارب، أبرزها فى صفوف الأهلى والاتحاد السكندرى.

ونشر "جدو" بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مواجهة حرس الحدود يوم الجمعة ستكون الأخيرة لى مع الجونة".

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وأضاف جدو، "شكرا للنادى ولخالد بشارة ونادر شوقى وحسام غالى ومحمد الحصرى على الاحترافية والحب والاحترام خلال الموسمين الماضيين وبالتوفيق فى المواسم المقبلة".

ويستضيف الجونة نظيره حرس الحدود فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الجمعة، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة يدخلها الجونة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر حرس الحدود من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة ليعلن هبوطه للقسم الثانى.

وحسم الأهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالي، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر فى 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 31 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة من 33 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 12 وخسر 15 لقاء وسجل 29 هدفاً وعليه 40 هدفا.