شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان "قادرون باختلاف فى النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعضو مجلس الشيوخ، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، مهرجان السباحة في مياه النيل تحت عنوان " قادرون باختلاف في النيل"، والتي تقام علي هامش احتفاليات مصر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف".

وأعرب صبحي عن سعادته بالمشاركة في المهرجان الذي يقام علي هامش احتفال مصر بالنسخة الثالثة من قادرون باختلاف والتي تقام تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من المقرر لها ان تقام في ديسمبر المقبل، مضيفاً انه يعتبرها رسالة سلام من مصر الي دول حوض النيل، حيث يحمل أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة " الاعاقة الذهنية" أعلام الدول التي تشارك في نهر النيل، والتي يشارك فيها 30 شاب وفتاة من ذوي القدرات الخاصة "الإعاقة الذهنية".

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وفي نهاية المهرجان تم تكريم المشاركين من ذوي القدرات الخاصة والمدربين لهم.



جانب من المهرجان