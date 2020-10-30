شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. غياب الحكمة وراء أزمة "ديفندر" الأهلي مع جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف حسن مصطفى، لاعب وسط الأهلى والزمالك السابق، كواليس خلافاته مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، قائلاً، "خلافى مع جوزيه كان بسبب صغر سنى، وعدم تمتعى بالحكمة الكافية التى تؤهلنى للتعامل مع المواقف المختلفة، فعلى سبيل المثال كنت أعود من الإصابة وأريد أن ألعب مباشرة، وهذا ما كان يُغضب جوزيه منى لأنه يرى أن مشاركة أى لاعب قرار الجهاز الفنى فقط ."

واعترف مصطفى بأن تقصيره فى بعض المباريات والتدريبات كان السبب الرئيسى وراء خلافه مع جوزيه، وهو ما جعل المدرب يستبعده عن المشاركة فى التشكيلة الأساسية للفريق. وقال لاعب وسط الأهلى والزمالك فى تصريحات صحفية سابقة، "عدم مشاركتى فى المباريات كان له تأثير سلبى على نفسيتى وتسبب لى فى بعض المشاكل".