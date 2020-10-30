ليفربول يعلن خضوع فان دايك لجراحة ناجحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي ليفربول خضوع مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك لعملية جراحية ناجحة بعد تعرضه للإصابة في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي، دون تحديد فترة زمنية لعودة اللاعب إلى المشاركة.

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع فيرجيل فان ديك لعملية جراحية بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة في وقت سابق من هذا الشهر".

وأضاف: "تمت العملية المخطط لها لمدافع ليفربول في لندن، وأجريت بنجاح".

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وأشار ليفربول إلى أن فان دايك سيبدأ الآن على الفور إعادة تأهيله بدعم من القسم الطبي للريدز، مضيفا أنه لم يتم وضع أي إطار زمني لعودة المدافع الهولندي إلى الملاعب.

وكان فان دايك تعرض للإصابة في مواجهة إيفرتون بديربي الميرسيسايد الذي انتهى بالتعادل (2-2) يوم 17 أكتوبر الماضي، إثر تدخل عنيف من جوردان بيكفورد حارس التوفيز.

ويواجه فريق الألماني يورجن كلوب أزمة دفاعية في ظل غياب كل من فان دايك والكاميروني جويل ماتيب، وما زاد من معاناة الريدز هو إصابة البرازيلي فابينيو الذي كان يتم الاعتماد عليه كقلب دفاع.