"بعد اعتذاره عن الظهور مع شوبير" .. كهربا يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
وجه محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي رسالةى إلى تركي أل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
وعلق كهربا على تغريدة لتركي آل الشيخ قائلاً :"ربنا يرجعك بالسلامة يا حبيب قلبي".
وكان من المنتظر أن يظهر آل الشيخ مع الإعلامي أحمد شوبير لأول مرة من عامين عبر برنامج الأخير ولكنه اعتذر لظروف مرضه.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر صباح اليوم الجمعة :" يارب وماخاب من قال يارب ". ليرد كهربا على تغريدة مالك بيراميدز السابق.
وسبق لكهربا الدفاع عن ألوان نادي اتحاد جدة معاراً من ناديه الأسبق الزمالك قبل الإنتقال للنادي الأهلي.
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