غموض حول موقف مدافع إنتر ميلان من مباراة ريال مدريد في الأبطال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موقف ميلان سكرينيار مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وكان قد تعرض ميلان سكرينيار للإصابة بفيروس كورونا، أثناء تواجده مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضي.
وذكرت شبكة "calcionews24" الإيطالية، أن سكرينيار عاد إلى إيطاليا من أجل الانتظام في تدريبات إنتر
وقالت الشبكة أنّ نتائج مسحة سكرينيار جاءت إيجابية، ولا يزال لم يتعاف النجم الصربي من الإصابة، ولن يكون قادرًا على التواجد في مباراةالثلاثاء.
وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي على، أن نتجية المسحة الخاصة باللاعب المصاب يجب أن تكون سلبية قبل المباراة بأسبوع، لذلك فإن لحاق سكرينيار بمواجهة إنتر وريال مدريد.
ويستضيف ريال مدريد منافسه إنتر ميلان، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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