اخبار الرياضه

غموض حول موقف مدافع إنتر ميلان من مباراة ريال مدريد في الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موقف ميلان سكرينيار مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي من مواجهة في .  

وكان قد تعرض ميلان سكرينيار للإصابة بفيروس ، أثناء تواجده مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضي.

وذكرت  شبكة "calcionews24" الإيطالية، أن سكرينيار عاد إلى إيطاليا من أجل الانتظام في تدريبات إنتر  

Advertisements

وقالت الشبكة أنّ نتائج مسحة سكرينيار جاءت إيجابية، ولا يزال لم يتعاف النجم الصربي من الإصابة، ولن يكون قادرًا على التواجد في مباراة

الثلاثاء.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي على، أن نتجية المسحة الخاصة باللاعب المصاب يجب أن تكون سلبية قبل المباراة بأسبوع، لذلك فإن لحاق سكرينيار بمواجهة إنتر وريال مدريد.

ويستضيف ريال مدريد منافسه إنتر ميلان، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غموض حول موقف مدافع إنتر ميلان من مباراة ريال مدريد في الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا