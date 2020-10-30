تأكد غياب حسين الشحات، جناح أيمن فريق الأهلي، عن صفوف فريقه في لقاء طلائع الجيش غداً السبت في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز. السبت في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز. يعاني الشحات من إصابة في العضلة الخلفية أدت لغيابه عن المران أمس الخميس. الخلفية أدت لغيابه عن المران أمس الخميس. ويرفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، المغامرة بالشحات واستقر على استبعاده من لقاء الطلائع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفقد حسين الشحات أمام الطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.