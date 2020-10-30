الأهلي يفقد حسين الشحات أمام الطلائع

تأكد غياب حسين الشحات، جناح أيمن فريق الأهلي، عن صفوف فريقه في لقاء طلائع الجيش غداًالسبت في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.
يعاني الشحات من إصابة في العضلةالخلفية أدت لغيابه عن المران أمس الخميس.
ويرفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، المغامرة بالشحات واستقر على استبعاده من لقاء الطلائع.
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