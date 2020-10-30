وزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة تشهد مهرجان قادرون باختلاف في النيل

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعضو مجلس الشيوخ، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، مهرجان السباحة في مياه النيل تحت عنوان " قادرون باختلاف في النيل"، والتي تقام علي هامش احتفاليات مصر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف". في النيل"، والتي تقام علي هامش احتفاليات مصر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف". أعرب صبحي عن سعادته بالمشاركة في المهرجان الذي يقام علي هامش احتفال مصر بالنسخة الثالثة من قادرون باختلاف والتي تقام تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من المقرر لها ان تقام في ديسمبر المقبل. مضيفًا أنه يعتبر رسالة سلام من مصر إلى دول حوض النيل، إذ يحمل أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة " الإعاقة الذهنية" إعلام الدول التي تتشارك في نهر النيل، والتي يشارك فيها٣٠ شابًا وفتاة من ذوي القدرات الخاصة " الإعاقة الذهنية ". وفي نهاية المهرجان تم تكريم المشاركين من ذوي القدرات الخاصة والمدربين لهم. الفتاح السيسي والتي من المقرر لها ان تقام في ديسمبر المقبل. مضيفًا أنه يعتبر رسالة سلام من مصر إلى دول حوض النيل، إذ يحمل أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة " الإعاقة الذهنية" إعلام الدول التي تتشارك في نهر النيل، والتي يشارك فيها٣٠ شابًا وفتاة من ذوي القدرات الخاصة " الإعاقة الذهنية ". وفي نهاية المهرجان تم تكريم المشاركين من ذوي القدرات الخاصة والمدربين لهم.

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