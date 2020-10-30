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سامي يكثف تحركاته لإبرام صفقات سموحة للموسم الجديد

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أكد أحمد سامي المدير الفنى لفريق سموحة أنه حتى الآن يواصل متابعة العديد من لاعبى الدورى تمهيدًا للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى الحالى لتدعيم الفريق فى الموسم

الجديد بالشكل الذى يخدم طموحاته وأهداف مجلس الإدارة الذى يوفر كل سبل النجاح له.

وكان سموحه قد أعلن التعاقد رسميًا مع

الثنائى محمد البدرى مدافع الإنتاج الحربى والسودانى أطهر الطاهر لاعب الهلال السودانى، وهناك مفاوضات مكثفة مع الكثير من اللاعبين عاصم صلاح لاعب طلائع الجيش وأكرم توفيق وعمار حمدى ولكن المفاوضات ما زالت لم تكتمل حتى الآن.
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