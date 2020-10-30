أكد أحمد سامي المدير الفنى لفريق سموحة أنه حتى الآن يواصل متابعة العديد من لاعبى الدورى تمهيدًا للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى الحالى لتدعيم الفريق فى الموسمالجديد بالشكل الذى يخدم طموحاته وأهداف مجلس الإدارة الذى يوفر كل سبل النجاح له.
وكان سموحه قد أعلن التعاقد رسميًا معالثنائى محمد البدرى مدافع الإنتاج الحربى والسودانى أطهر الطاهر لاعب الهلال السودانى، وهناك مفاوضات مكثفة مع الكثير من اللاعبين عاصم صلاح لاعب طلائع الجيش وأكرم توفيق وعمار حمدى ولكن المفاوضات ما زالت لم تكتمل حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر سامي يكثف تحركاته لإبرام صفقات سموحة للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.