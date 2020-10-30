سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة نادى مصر

أعلن مسئولو نادي سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الخميس، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة إف سي مصر، بالجولة الأخيرة من بطولة الدورى غدًا السبت.
ويبحث سموحة عن تحقيق الفوزلتأكيد الحصول على المركز الخامس ببطولة الدوري، ويخوض الفريق مرانه على ملعب النادى فى تمام الساعة الخامسة مساء، وبعدها سيعلن الجهاز الفنى قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة، وبعد ذلك يدخل الفريق السكندرى فى معسكر مغلق قبل المواجهة.
واستقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بسموحه على اختيار 20 لاعبًا لخوض المباراة الختامية فى الدورى وذلك بعد الاستقرار على التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها اللقاء.
وقد أبدى المدير الفنى لسموحه رضاه التام عن مستوى اللاعبين الفنى خلال التدريبات الأخيرة واستعادة تألقهم من جديد بعد فترة الراحة التى حصلوا عليها منذ مباراة آخر مباراة أمام مصر المقاصة إضافة إلى ارتفاع الحالة المعنوية لدى اللاعبين.
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