يحل فريق الفتح ضيفا ثقيلا على نظيره فريق العين الصاعد حديثا من الدوري الدرجة الأولى اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. من المتوقع أن يبدأ الفتح المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : ماكسيم كوفال. خط الدفاع : عمار الدحيم، مروان سعدان. خط الوسط :حسن الحبيب،توفيق بوحميد، محمد الفهيد، سفيان بن دبكة، خط الهجوم : نواف البوشل Advertisements ، علي الزقعان ، مراد باتنا، ميتشيل تي فريدي. ، علي الزقعان ، مراد باتنا، ميتشيل تي فريدي. تشكيل العين المتوقع : حراسة المرمى : امين بخاري. الدفاع :يحيي علي الكعبي، محمد الشريمي، حسن حربي ، عامر هارون . خط الوسط : عبدالله الرشيدي، معتز تمبكتي، سفير تايدر، نواف الحارثي، أمادوموتري. خط الهجوم : فيصل الجمعان .

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كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والعين فى الدورى السعودى للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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