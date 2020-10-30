التشكيل المتوقع لمباراة الوحدة و الفيصلي فى الدورى السعودى للمحترفين

يحل فريق الفيصلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الوحدة اليوم الجمعة علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. من المتوقع أن يبدأ فريق الوحدة المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : عبدالله العويشير. خط الدفاع : ألبرتو بوتيا، بيدرو هنريكي، محمد العمري، حمد الجيزاني. خط الوسط : محمد القرني، وليد باخشوين، أنسليموا دي مورايس، هيرناني، جوستافو. جوستافو. خط الهجوم : جابر عيسي. Advertisements كما من المتوقع أن يبدا الفيصلي المباراةبتشكيليضم كل من : حراسة المرمى : مصطفى ملائكة. خط الدفاع : خالد دغريري، رافائيل سيلفا، إيجور روسي، محمد القاسم. خط الوسط : ألكسندر ميركل، أحمد العنزي، هشام فايق، خالد الكعبي، اسماعيل عمر. خط الهجوم : جوليو تفاريس.

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