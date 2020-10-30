أخبار برشلونة | كومان يبرر العناق اللطيف مع ميسي.. “علاقتي مع ليو لم تكن معقدة أبدًا”

ظفر نادي برشلونة مساء الأربعاء الماضي بالفوز (2-0) خارج أرضه على يوفنتوس في مباراة دوري أبطال أوروبا في تورينو وكانت السعادة واضحة على وجوه اللاعبين بالنتيجة ضد أقوى خصوم المجموعة.

وسجل قائد برشلونة ليونيل ميسي ركلة جزاء ليضاعف التقدم الذي منحه لهم الفرنسي عثمان ديمبيلي في الشوط الأول من تسديدة من خارج مربع العمليات.

وكان ميسي، بطبيعة الحال، موضع الكثير من الاهتمام عبر الإنترنت، لا سيما ما حدث بعد صافرة النهاية، حيث استقبل المدرب رونالد كومان القائد وهو في طريقه إلى غرفة الملابس. ووضع الهولندي يديه على أكتاف ميسي وتحدث الاثنان لفترة وجيزة قبل أن يتعانقا.

وكانت هذه اللحظة بمثابة لفتة لطيفة لقضاء ليلة سعيدة في تورينو وسئل كومان عن اللحظة التي شاركها مع ميسي في مؤتمره الصحفي بعد المباراة.

وقال كومان عن الحادثة : “لم تكن علاقتي مع ليو معقدة أبدًا. لقد تحدثت معه في ذلك الوقت. والشيء الوحيد الذي أخبرته به في نهاية المباراة هو أن المباراة كان يجب أن تنتهي قبل نهاية الوقت الأصلي.” في إشارة إلى عدم قتل المباراة بأهداف أخرى.

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