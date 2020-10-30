شكرا لقرائتكم طاهر طاهر يخوض مرانه الأخير مع المقاولون اليوم قبل الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، اليوم الجمعة، مرانه الأخير مع فريق المقاولون العرب، حيث يستعد ذئاب الجبل لمباراة الجولة الأخيرة بالموسم الجارى أما بيراميدز، والتى تقام غداً السبت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام.

كان المقاولون قد ودع كأس مصر من الدور ربع النهائى بالخسارة أمام الاتحاد السكندرى، ومن المقرر أن ينضم طاهر إلى الأهلى، فريقه الجديد، بعد تلك المباراة.

ويعتبر طاهر محمد طاهر أول صفقة صيفية فى النادى الأهلى، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء اتفاقهم مع نظرائهم بالمقاولون على التعاقد مع طاهر فى صفقة كبدت الخزينة الحمراء قرابة الـ 25 مليون جنية، وذلك لتعويض رحيل رمضان صبحى لاعب الفريق الأحمر السابق الذى انتقل إلى بيراميدز.

من جانبه، أكد طاهر محمد طاهر، أنه تخلى عن فكرة الاحتراف فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه ينتظر اللعب مع الأهلى بفارق الصبر، وقال طاهر: أتمنى حصد كل البطولات مع الأهلى محلياً وأفريقياً ولا أفكر فى مسألة الاحتراف حالياً، وموسيمانى مدرب كبير والأهلى كان ذكى فى التعاقد معه، قبل مباراة الوداد كان التوقع صعب للقب دورى الأبطال ولكن النتيجة فى المغرب قربت الأمور، والأهلى لديه الإمكانيات التى تمكنه من حصد اللقب.

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واصل: لم أضع بند يتيح لي الاحتراف مع الأهلي ولم أفكر في ذلك، متابعا: لا أفكر في اللعب لبيراميدز لو جاءنى عرض وانا حاليا في الأهلي ومش هلعب في مصر غير للأهلي.

أوضح: أفضل اللعب في مركز "شادو سترايكر" ومعنديش مشكلة اني العب مهاجم صريح، كان نفسي أكون موجود مع الأهلي في مباراة الوداد.

أردف: مصطفى شوبير اقرب شخص لي في الأهلي وهو اكتر حد بيتواصل معايا، وطموحاتي كثيرة أولها أنزل أول تمرينة في الأهلي ويكون أول ظهور ليا بشكل كويس، بعد مباراتي الدوري والكأس هنضم للأهلي ولم يتواصل معي احد لتحديد موعد انضمامي للأهلي.

واختتم: النوم مبكراً له الأولوية بالنسبة لى، وأخوض تدريبات جيم إضافية، وجميع الجماهير تنادينى بـ " طاهر محمد طاهر" وكأنه إسم مركب، وعرفت فى الإعلام بهذا الإسم.