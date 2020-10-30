شكرا لقرائتكم نجم الإسماعيلي السابق يتغنى في صفقة آري بابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى سيد بازوكا نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر الاسبق على تعاقد الدراويش مع الانجولى أرى بابل الذى كان هدفاً للأهلى والزمالك والتعاون السعودى فى وقت سابق.

قال بازوكا :"التعاقد مع أرى بابل صفقة مميزة وتثبت صحة وجهة نظرى ، كلنا شوفنا مين اتعاقد مع بابل طبعا ابراهيم عثمان ، وطالبته كتير أنه يبعد عن الوكلاء وأصحاب المصالح الخاصة ويدير بنفسه النادى ولما ظهر فى صفقة ارى بابل عرفت أنه بدأ يستجيب ويشتغل زى زمان"

وتابع بازوكا:"ابراهيم عثمان لما بيركز مع الفريق بيعمل شغل كويس وبيتعاقد مع صفقات كويسة ، وكل جمهور الاسماعيلى فرح بالتعاقد مع أرى بابل لانه صفقة كويسة مش مضروبة زى صفقات المخربين فى النادى"

ويضيف نجم الاسماعيلى الاسبق:" لازم إبراهيم عثمان يكمل ويتعاقد مع لاعبين مميزين عشان نكون فريق قوى يعيد هيبة الدراويش فى الكرة المصرية وواثق أن إبراهيم عثمان إبن المعلم يقدر يعمل كدا".

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” وذلك بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات حيث بذل مسئولي النادي جهودا كبيره لانجاز هذه الصفقه و ضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

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وحضر اللاعب صباح أمس حيث كان فى استقباله المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة فى القارة السمراء ، من أجل العودة للمنافسة وحصد الألقاب وإسعاد الجماهير الكبيرة.

وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما ، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.

بابل قضى مسيرته في أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو “أول أغسطس “قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.

بدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دي أوجوستو في 2012 وشارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وفي العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين إلى أن جاء التألق الكبير لبابل في عام 2014 إذ أنه في 29 مباراة سجل 14 هدفا في كل البطولات ، وفى عام 2015 سجل 11 هدفا في 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفا في 24 مباراة في 2016.