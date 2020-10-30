شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا يشيد بتعاقد الإسماعيلى مع أرى بابل ويؤكد: إبراهيم عثمان رجع زى زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سيد بازوكا، نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، بتعاقد الدراويش مع الأنجولى أرى بابل الذى كان هدفاً للأهلى والزمالك والتعاون السعودى فى وقت سابق، وقال بازوكا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "التعاقد مع أرى بابل صفقة مميزة وتثبت صحة وجهة نظرى، كلنا شوفنا مين اتعاقد مع بابل طبعا إبراهيم عثمان، وطالبته كتير أنه يبعد عن الوكلاء وأصحاب المصالح الخاصة ويدير بنفسه النادى ولما ظهر فى صفقة أرى بابل عرفت أنه بدأ يستجيب ويشتغل زى زمان".

وأضاف بازوكا، "إبراهيم عثمان لما بيركز مع الفريق بيعمل شغل كويس وبيتعاقد مع صفقات كويسة، كل جمهور الإسماعيلى فرح بالتعاقد مع أرى بابل لأنه صفقة كويسة مش مضروبة زى صفقات المخربين فى النادى".

وتابع نجم الإسماعيلى السابق، "لازم إبراهيم عثمان يكمل ويتعاقد مع لاعبين مميزين عشان نكون فريق قوى يعيد هيبة الدراويش فى الكرة المصرية، وواثق أن إبراهيم عثمان ابن المعلم يقدر يعمل كدا".

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” وذلك بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيره لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

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وحضر اللاعب صباح أمس حيث كان فى استقباله المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة فى القارة السمراء، من أجل العودة للمنافسة وحصد الألقاب وإسعاد الجماهير الكبيرة.

وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 بلقب بطولة الدورى مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلى مرة لكل منهما، حيث يجيد اللعب فى ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.

بابل قضى مسيرته فى أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دى أوجوستو “أول أغسطس “قبل أن ينتقل فى عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.

بدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دى أوجوستو فى 2012 وشارك مع الفريق الأول فى ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أى هدف وفى العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين إلى أن جاء التألق الكبير لبابل فى عام 2014 إذ أنه فى 29 مباراة سجل 14 هدفا فى كل البطولات، وفى عام 2015 سجل 11 هدفا فى 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفا فى 24 مباراة فى 2016.