شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يخوض تدريبات فى الجيم استعدادا لمواجهة المقاولون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، على خوض تدريبات فى صالة الجيم، فى إطار حفاظه على لياقته البدنية استعدادا للقاء المقاولون العرب الذى سيقام مساء غد، السبت، فى الجولة الأخيرة فى الموسم المحلى والأفريقى للفريق السماوى بعد خسارة الكونفدرالية ووداع كأس مصر وضمان حصد المركز الثالث فى الدورى الممتاز .

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واختار الكاف نجم بيراميدز عبد الله السعيد للحصول على جائزة رجل مباراة نهائي الكونفدرالية التي خسرها فريقه أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

وما زال عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، متصدرا جدول هدافى الدورى المصرى، فى ظل تربعه على عرش الهدافين برصيد 17 هدفا، ورغم أن اليوم شهد إقامة مباراتين في الدورى، إلا أن جدول ترتيب الهدافين لم يتغير، حيث فاز الاتحاد السكندرى على أسوان بثلاثية مقابل هدف، وتعادل المقاصة مع الإنتاج الحربى سلبيا.

بات عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز صاحب الـ 35 عاما أحد النجوم القلائل في الكرة المصرية الذين يجسّدون مقولة "كل ما يكبر يحلى" فى ظل استمرار أداؤه الممتع فى أى نادى يلعب له ، خاصة أنه نجم يمتلك العديد من الخبرات المحلية والأفريقية ونجح فى الوصول بنادى بيراميدز إلى تحقيق العديد من الطموحات باللعب القوى فى افريقيا و حلم الوصول إلى حصد الكونفدرالية.